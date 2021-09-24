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Происшествия24 сентября 2021 9:49

В Курске горела квартира

ЧП произошло на Республиканской
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Пожар произошел днем

Пожар произошел днем

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 сентября в 14.47 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже по адресу Курск, улица Республиканская, 52.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №2,4,1,5,8 Курска.

Пожарные были на месте ЧП в 14.53. Выяснилось, что горела квартира на пятом этаже, огонь повредил личные вещи и мебель. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавших нет.