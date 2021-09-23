В Курской области сняли ограничение на пребывание в лесах

В леса разрешили въезд на транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области отменен особый противопожарный режим. С 22 сентября снято действовавшее с 15 июля ограничение на пребывание в лесах и въезд в них транспорта.

- В случае ухудшения пожарной обстановки особый противопожарный режим будет введен снова. Комитет природных ресурсов продолжит работу по недопущению возгораний в лесах региона, - сказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

В случае обнаружения возгораний в лесах или на сопредельных территориях нужно сообщить об этом по единому номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).