В Курске пройдет этап Кубка России по баскетболу

Курск примет спортсменов из разных городов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Игры состоятся с 24 по 26 сентября.

В соревнованиях примут участие четыре команды группы «Б»: курские «Русичи», «МицуБаскет» из Липецкой области, «ПАРМА-М» из Пермского края и тульский «Новомосковск». Участники разыграют путёвку в 1/16 финала Кубка России.

Отборочный этап проходит в четырех группах, в плей-офф выходят победители, а также три лучшие команды из тех, кто занял вторые места.