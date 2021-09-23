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Спорт23 сентября 2021 20:36

В Курске пройдет этап Кубка России по баскетболу

Игры состоятся с 24 по 26 сентября
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курск примет спортсменов из разных городов России

Курск примет спортсменов из разных городов России

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Игры состоятся с 24 по 26 сентября.

В соревнованиях примут участие четыре команды группы «Б»: курские «Русичи», «МицуБаскет» из Липецкой области, «ПАРМА-М» из Пермского края и тульский «Новомосковск». Участники разыграют путёвку в 1/16 финала Кубка России.

Отборочный этап проходит в четырех группах, в плей-офф выходят победители, а также три лучшие команды из тех, кто занял вторые места.