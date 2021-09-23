Больше половины курских соцобъектов подключили к теплоснабжению

Тепло поступает в 93% детских садов, 82% учреждений образования и 59% – здравоохранения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском, Мантуровском, Солнцевском Дмитриевском районах, а также Дмитриеве тепло получают все учреждения здравоохранения, образования и культуры, сообщили в администрации региона.

Завершается подключение в Пристенском, Железногорском, Касторенском и Конышевском районах, число отапливаемых соцобъектов приближается там к 100%. В Золотухинском, Фатежском и Поныровском к теплоснабжению подключено более 80% учреждений социальной сферы.

В остальных районах отапливают от 23 до 75% соцобъектов, продолжается поэтапное подключение.

В Курске учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а также детские поликлиники отапливаются полностью. Тепло поступает в 93% детских садов, 82% учреждений образования и 59% – здравоохранения.

Всего по региону на сегодня к теплу подключено более 54% социально значимых объектов, сказали в Доме Советов.