В Курске пройдут джазовые мастер-классы

Курск снова примет джазовый фестиваль
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В рамках Международного фестиваля «Джазовая провинция» пройдут мастер-классы для студентов творческих специальностей. Учащихся ждут также концерты и беседы с музыкантами.
Мероприятия проведут при поддержке Фонда президентских грантов, совместно с Курской областной филармонией и учебно-методическим центром комитета по культуре Курской области.
В программе примут участие ансамбль «Винцкевич & New Art» и специальный гость из Англии контрабасист Стив Кершоу.
Расписание мастер-классов:
- 27 сентября в 16:00, Курский колледж культуры;
- 28 сентября в 14:00, Железногорский художественный колледж им. А.А. Дейнеки;
- 29 сентября в 16:00, Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова;
- 30 сентября в 12:00, Обоянский филиал Курского колледжа культуры;
- 4 октября в 14:00, Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой.
По итогам встреч планируется составить план мастер-классов, которые пройдут 8 ноября в концертном зале «Свиридовский».