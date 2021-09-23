В Курске пройдут джазовые мастер-классы

Курск снова примет джазовый фестиваль Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках Международного фестиваля «Джазовая провинция» пройдут мастер-классы для студентов творческих специальностей. Учащихся ждут также концерты и беседы с музыкантами.

Мероприятия проведут при поддержке Фонда президентских грантов, совместно с Курской областной филармонией и учебно-методическим центром комитета по культуре Курской области.

В программе примут участие ансамбль «Винцкевич & New Art» и специальный гость из Англии контрабасист Стив Кершоу.

Расписание мастер-классов:

- 27 сентября в 16:00, Курский колледж культуры;

- 28 сентября в 14:00, Железногорский художественный колледж им. А.А. Дейнеки;

- 29 сентября в 16:00, Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова;

- 30 сентября в 12:00, Обоянский филиал Курского колледжа культуры;

- 4 октября в 14:00, Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой.

По итогам встреч планируется составить план мастер-классов, которые пройдут 8 ноября в концертном зале «Свиридовский».