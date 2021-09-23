В Курске пройдет фестиваль-конкурс «Мастера в Соловьином крае»

Наблюдать за конкурсом можно онлайн, трансляция пройдет 25 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 24 по 26 сентября в Курске пройдет V Межрегиональный фестиваль-конкурс «Мастера в Соловьином крае». В областном Дворце культуры соберутся мастера из девяти регионов России.

Конкурс пройдет в восьми номинациях: «Традиционное гончарство», «Традиционная глиняная игрушка», «Авторская глиняная игрушка», «Традиционное ткачество поясов«, «Лозоплетение», «Традиционная текстильная кукла», «Бисероплетение гайтанов», «Роспись по дереву». Создавать конкурсные работы участники будут прямо на глазах у зрителей в течение четырех часов. Наблюдать можно онлайн, трансляция пройдет 25 сентября в 10:00 в группе Дома народного творчества в Инстаграм @odnt_46.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится круглый стол, на котором обсудят вопросы сохранения народных ремесел. Конкурсанты также примут участие в мастер-классах, посетят курские музеи, старинные усадьбы и выставочные залы. Торжественное закрытие фестиваля-конкурса состоится 26 сентября.