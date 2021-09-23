Курянка перевела 440 тысяч рублей на 16 номеров телефонов

Возбуждено уголовное дело Фото: Из архива КП.

Днем женщине поступил звонок от назвавшего себя представителем банка с сообщением, что на ее счета покушаются мошенники и нужно срочно спасать деньги. Единственным вариантом назвали перевод денег на безопасный счет. В разговоре сообщили, что преступники собираются еще оформить на имя курянки кредит и украсть полученную сумму.

Женщина принялась спасать свои средства и действовать строго по указанию телефонных собеседников. Для начала ей помогли оформить кредит, указывая каждый шаг операции. Полученный займ она сняла наличными и стала перечислять туда, куда указывали звонившие. Деньги ей предложили переводить не на банковские счета, а на номера телефонов. Их оказалось 16. Только когда 440 тысяч рублей были переведены, женщина поделилась происходящим с мужем, а тот порекомендовал немедленно звонить в полицию.

Факт мошенничества стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Полицейские призывают граждан не доверять неизвестным, которые звонят под видом должностных лиц. Настоящие сотрудники банков, полиции и других официальных структур никогда не просят по телефону оформлять кредиты в банках и переводить денежные средства. Получив такой вызов, немедленно необходимо прекращать разговор и перезванивать по номерам банков и ведомств, набрав их вручную.