Уволенный курянин угнал ВАЗ у экс-работодателя

Курянину грозит срок Фото: Из архива КП.

Владелец небольшого производства сообщил в полицию, что пропал его автомобиль, который он парковал напротив своей работы. В дальнейшем полицейские обнаружили ВАЗ брошенным по дороге в соседний район в технически исправном состоянии, рассказали в УМВД.

Следственно-оперативная группа полиции после проведенной работы в течение суток установила, что угон совершил мужчина, недавно уволенный из организации владельца авто.

Подозреваемый пришел к бывшим коллегам, а после собрался уехать в Суджанский район. Но искать транспорт не стал, а воспользовался машиной бывшего руководителя. Ему было известно, где тот всегда паркует транспорт. Вскрыть машину не составило труда. Почти доехав до нужного населенного пункта, автомобиль он бросил, чтобы не привлекать внимание соседей. Но служебная собака взяла след от оставленного транспорта и привела к дому курянина.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим. За угон ему снова грозит срок.