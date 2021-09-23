В Курске объявлен конкурс на эскиз памятника авиаконструктору Гуревичу

Памятник Гуревичу поставят в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Администрация Курской области объявляет о проведении открытого творческого конкурса на разработку эскиза, модели памятника-бюста Герою Социалистического Труда, инженеру-авиаконструктору Михаилу Гуревичу.

Организатор Конкурса - комитет архитектуры и градостроительства Курской области. Ответственным секретарем Конкурса является заместитель начальника управления технического развития учреждений культуры комитета по культуре Курской области – Извекова Светлана Николаевна, телефон: +7(7412)52-03-12, адрес электронной почты: komkul_okn@reg-kursk.ru.

К участию в Конкурсе приглашаются юридические и физические лица, профессиональные скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, творческие (авторские) коллективы.

Памятник-бюст на постаменте будет размещен на площади перед зданием аэровокзала аэропорта «Курск (Восточный)», расположенного по адресу: г. Курск, ул. Аэропортовская, д. 99.