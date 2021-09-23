Курян предупредили о сильном ветре с дождем

Жителей региона просят соблюдать осторожность Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 23 сентября до 21 часа 24 сентября будет облачно. Ночью местами небольшие дожди. Днем дожди, местами сильные. Ночью местами туман. Ветер южной четверти 8-13, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° .

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.