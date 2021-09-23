Курские спасатели оказали помощь 72-летней женщине

Пожарные открыли дверь изнутри и впустили медиков Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 сентября ночью в Службу спасения Обоянского района позвонил мужчина и рассказал, что не может дозвониться до своей бабушки, которая живет в Обояни. Мужчина проживает в Белгородской области. После тщетных попыток связаться он приехал в районный центр и понял, что дверь закрыта изнутри.

На место вызова направился дежурный караул 35 пожарной части Обоянского района.

- По прибытии установлено, что женщина проживает на втором этаже двухэтажного дома. Проникать в помещение решили через окно с помощью трехколенной лестницы. Через несколько минут сворки удалось открыть и попасть в квартиру, - рассказал начальник караула 35 пожарной части Обоянского района Андрей Ильин.

Пожарные открыли дверь изнутри и впустили медиков.72-летняя женщина из-за ухудшения здоровья не могла двигаться. Спасатели помогли транспортировать курянку в машину скорой помощи.