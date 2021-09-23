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Происшествия23 сентября 2021 11:56

Два курских подростка напали с пистолетом на школьника

СК завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

Фото: Из архива "КП"

Два курских подростка напали с пистолетом на школьника, сообщили в СК. Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Молодых людей обвиняют в разбойном нападении.

5 ноября 2020 года во второй половине дня несовершеннолетние, находясь во дворе дома на улице Черняховского Курска, угрожая пневматическим пистолетом, напали на школьника и похитили у него мобильный телефон, затем с места преступления скрылись.

25 марта 2021 года ночью обвиняемые похитили деньги из рыбного павильона на улице Энергетиков в Курчатове.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.