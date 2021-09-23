Скончались двое мужчин – 57 и 69, и четыре женщины - 50, 63, 66, 70 лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки ковидная пневмония унесла жизни еще шестерых курян, сообщили в оперштабе. Скончались двое мужчин – 57 и 69, и четыре женщины - 50, 63, 66, 70 лет.

На утро 23 сентября в Курской области зафиксировано 56 228 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 189 человек. В больницах проходят лечение 1716 курян.

В Курскую область поступила очередная партия «Спутника V» в количестве 16,2 тысяч доз.