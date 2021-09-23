За сутки коронавирусом заболели 189 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 23 сентября в Курской области зарегистрировано 56 228 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 189 курян, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 человек, на ИВЛ – 101. На сегодняшний день скончались 1410 человек, плюс шесть за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +79
Курчатовский +13
Октябрьский +13
г. Железногорск +12
Курский +10
Рыльский +8
Беловский +6
г. Льгов +6
г. Рыльск +5
Суджанский +4
г. Фатеж +4
Фатежский +4
г. Дмитриев +3
Дмитриевский +3
г. Обоянь +3
Пристенский +3
Конышевский +2
Кореневский +2
Льговский +2
Медвенский +2
Обоянский +2
Хомутовский +2
Железногорский +1.