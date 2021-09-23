За сутки коронавирусом заболели 189 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 23 сентября в Курской области зарегистрировано 56 228 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 189 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 человек, на ИВЛ – 101. На сегодняшний день скончались 1410 человек, плюс шесть за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +79

Курчатовский +13

Октябрьский +13

г. Железногорск +12

Курский +10

Рыльский +8

Беловский +6

г. Льгов +6

г. Рыльск +5

Суджанский +4

г. Фатеж +4

Фатежский +4

г. Дмитриев +3

Дмитриевский +3

г. Обоянь +3

Пристенский +3

Конышевский +2

Кореневский +2

Льговский +2

Медвенский +2

Обоянский +2

Хомутовский +2

Железногорский +1.