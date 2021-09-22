В Курской области в ДТП погибли три лося

В период миграции лоси выходят на оживленные трассы

В Курской области в 2021 году в ДТП погибли три лося – в Железногорском, Рыльском и Фатежском районах, сообщили в комитете природных ресурсов.

Сейчас началась миграция животных. Лосей можно встретить не только в лесах, но и в городских парках. В этот период лоси могут проявлять агрессию, поэтому при встрече с этим животным не следует создавать лишнего шума, нужно аккуратно отойти за дерево и подождать пока животное уйдет.

В период миграции лоси выходят на оживленные трассы. За сбитое животное придется возмещать ущерб - 80 тысяч рублей. Животное запрещено увозить с места аварии, поскольку это расценивается как браконьерство. Водителю в таком случае может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Комитет природных ресурсов Курской области призывает всех водителей и охотников быть бдительными и соблюдать безопасный скоростной режим на дорогах, особенно в ночное время суток.