В порядок приведут участок от улицы Рышковской до Прилужной Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На Привокзальной улице Курска начался ремонт, сообщили в обладминистрации. В порядок приведут участок от улицы Рышковской до Прилужной протяженностью полтора километра.

Дорожники приступили к фрезерованию покрытия, затем заменят бортовой камень. На наиболее изношенных участках предварительно уложат черную щебеночную смесь, а затем два слоя асфальтобетонного покрытия.

«В работах задействовано 12 человек и 6 единиц техники. Дорога была сильно разбита, так как вблизи расположены промышленные предприятия и идет большой поток грузового транспорта. Пока дожди, выполняем фрезерование, а с наступлением благоприятных погодных условий приступим к асфальтированию. Здесь нам предстоит заменить порядка 16 тыс. кв. м покрытия», - рассказал директор по производству Юрий Корнилов.

После укладки асфальта дорожники установят дорожные знаки и нанесут разметку. Одновременно с Привокзальной будут ремонтировать и прилегающую улицу Рышковскую. Завершить все работы планируют к 1 ноября.