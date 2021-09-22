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Недвижимость22 сентября 2021 16:57

82 детсада и 67 курских школ получают тепло

На территории 17 школы ведутся работы по реконструкции сети
Яна ШЕЛЕСТ
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82 детсада и 67 курских школ получают тепло

82 детсада и 67 курских школ получают тепло

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

82 детсада и 67 курских школ получают тепло, сообщил директор курской «Квадры» Александр Воронин на совещании в мэрии.

На территории 17 школы ведутся работы по реконструкции тепловой сети. Специалисты демонтировали изношенные трубы и укладывают новые. Завершить работы и запустить отопление здесь планируют до конца сентября.

- Гимназия № 4 и КГУ также будут подключены к концу месяца. Концессионное соглашение будем выполнять в полном объеме, - сказал Александр Анатольевич.

На сегодняшний день в Курске 95 разрытий. Виктор Карамышев поручил сделать график по их устранению.