82 детсада и 67 курских школ получают тепло Фото: Яна ШЕЛЕСТ

82 детсада и 67 курских школ получают тепло, сообщил директор курской «Квадры» Александр Воронин на совещании в мэрии.

На территории 17 школы ведутся работы по реконструкции тепловой сети. Специалисты демонтировали изношенные трубы и укладывают новые. Завершить работы и запустить отопление здесь планируют до конца сентября.

- Гимназия № 4 и КГУ также будут подключены к концу месяца. Концессионное соглашение будем выполнять в полном объеме, - сказал Александр Анатольевич.

На сегодняшний день в Курске 95 разрытий. Виктор Карамышев поручил сделать график по их устранению.