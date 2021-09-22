По состоянию на 22 сентября первым компонентом вакцины в области привились 391 222 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступила очередная партия «Спутника V» в количестве 16,2 тысяч доз, сообщили в областной администрации. Вакцину распределяют между прививочными пунктами.

Всего регион получил 544 961 комплект, из них 447 167 «Спутника V», 87 804 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

По состоянию на 22 сентября первым компонентом вакцины в области привились 391 222 человека - 54,9% от запланированного. Два компонента прививки получили 371 810 курян.