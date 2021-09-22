На нескольких курских улицах перекроют движение Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На нескольких курских улицах перекроют движение, сообщили в мэрии. Это связано со строительством подземных газопроводов.

- с 9.00 до 20.00 24 сентября на участке улицы Фруктовой в районе дома № 64-А;

- с 9.00 27 сентября до 20.00 28 сентября на участке переулка Стрелецкого в районе дома № 28;

- с 9.00 29 сентября до 20.00 30 сентября на участке улицы Льва Толстого в районе дома № 11.

На улице Пионеров на участке от Кольцова до Энгельса (дорога дублер) и от Энгельса (дорога дублер) до Пионеров временно ограничено движение до 20.00 10 октября. «Квадра» здесь ремонтирует теплосеть.