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Происшествия22 сентября 2021 15:58

Курские пожарные спасли пять человек от отравления угарным газом

Двое из них - дети
Ольга ДАНИЛОВА
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Состояние пострадавших - удовлетворительное

Состояние пострадавших - удовлетворительное

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

ЧП произошло во Льгове. В одном из домов чуть не отравились угарным газом пять человек, двое из них – дети.

Спасателей вызвали родственники, которые не могли дозвониться до родных. На момент прибытия скорой помощи трое взрослых были без сознания. Пострадавших оперативно доставили в местную поликлинику. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Предварительная причина – отравление угарным газом вследствие неисправности вентиляционных систем, сообщили в МЧС.