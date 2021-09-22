Курские пожарные спасли пять человек от отравления угарным газом

Состояние пострадавших - удовлетворительное Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

ЧП произошло во Льгове. В одном из домов чуть не отравились угарным газом пять человек, двое из них – дети.

Спасателей вызвали родственники, которые не могли дозвониться до родных. На момент прибытия скорой помощи трое взрослых были без сознания. Пострадавших оперативно доставили в местную поликлинику. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Предварительная причина – отравление угарным газом вследствие неисправности вентиляционных систем, сообщили в МЧС.