Крестный ход в Курской области пройдет с ограничениями

Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной пройдет 25 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной пройдет 25 сентября с ограничениями.

Святыню после богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни перевезут на автомобиле в Знаменский собор Курска. Здесь также будет совершен торжественный молебен.

Программа мероприятий, посвященных переносу иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной из монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Коренная пустынь. Свобода Золотухинского района в Знаменский кафедральный собор Курска:

Местечко Свобода Золотухинского района:

09:00 – 11:00 Митрополит Курский и Рыльский Герман с духовенством Курской епархии проведет литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы

11:00 – 11:15 Состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной об избавлении от эпидемии города и страны

11:30 – 12:30 Переезд митрополита Курского и Рыльского Германа в сопровождении священнослужителей епархии с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска в сопровождении экипажа ГИБДД

Город Курск:

12:30 – 12:50 Состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в Знаменском соборе Курска.