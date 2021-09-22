Каждый десятый курянин сделал прививку от гриппа

Вакцину могут получить куряне из "группы риска" на бесплатной основе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что ежегодная вакцинация против гриппа - лучший способ защиты от этого серьезного заболевания.

Лица из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, могут получить прививку против гриппа бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, работы или учебы.

К группам риска относятся: дети с шести месяцев, учащиеся первого-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, взрослые, работающие в медицинских, образовательных учреждениях, на транспорте, в коммунальной сфере, лица, подлежащие призыву на военную службу, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (вакцинация особенно показана лицам с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

Сейчас в Курской области охвачено прививками против гриппа 9,8% населения (128507 человек, в том числе 45345 детей).