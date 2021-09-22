В Курске пройдут «Чистые игры»

Куряне все еще нуждаются в эко-просвещении Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 сентября экологическое движение «ЭкоКурск» проведет экоквест «Чистые игры».

Участники развлекательно-образовательного проекта смогут познакомиться с информацией о раздельном сборе мусора в Курске, поиграть в тематические настольные игры и сдать на переработку макулатуру, батарейки и крышечки для проекта «Важные мелочи».

Организаторы ждут всех желающих с 11:00 до 16:00 на территории пляжа «Здоровье», ориентир - Сеймский мост на стороне автоцентров.

26 сентября по Курску проедет экотакси. Сдать вторсырье можно по следующим адресам:

10:00 – 10:20 - парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20);

10:35 – 10:55 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между домами №69Б и №67 по ул. Дзержинского);

11:10 – 11:30 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»);

11:50 – 12:10 - пр-т А. Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской церковью);

12:20 – 12:50 - парковка гипермаркета «Европа - 29» (пр-т Победы, 48).

Волонтеры принимают только чистое рассортированное вторсырье.