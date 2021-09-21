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Звезды21 сентября 2021 19:30

В курской усадьбе Фета восстанавливают парк

Судьи из Курского района высадили аллею рододендронов
Яна ШЕЛЕСТ
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Исторический вид имения восстанавливают по фото и описаниям очевидцев

Исторический вид имения восстанавливают по фото и описаниям очевидцев

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В деревне 1-й Воробьевке Золотухинского района восстанавливают исторический ландшафт парковой зоны музея «Усадьба А.А. Фета». Помощь в озеленении территории оказали Совет судей Курской области и управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Судьи Курского района высадили аллею рододендронов. Афанасий Фет на протяжении 11 лет избирался на должность мирового судьи по Мценскому уезду. Через десять лет после окончания судебной деятельности он поселился в Воробьевке, где занялся литературным творчеством и обустройством имения.

Исторический вид имения сотрудники музея восстанавливают по фотографиям и описаниям очевидцев.