Мобильный пункт будет использоваться для выездов в отдаленные села Фото: Яна ШЕЛЕСТ

21 сентября в Курске на Театральной площади закрыли пункт вакцинации, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Желающих вакцинироваться стало гораздо меньше. Мобильный пункт будет использоваться для выездов в отдаленные села Курской области.

Всем гражданам, которые были привиты на Театральной площади первым компонентом, для завершения вакцинации нужно обратиться в Курскую центральную районную больницу (г. Курск, ул. Дзержинского, 55).

Без предварительной записи по-прежнему работают пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева.