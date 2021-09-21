Под Курском 42-летняя женщина пыталась убить молодого сожителя

Подозреваемую задержали, по решению суда она находится под стражей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Под Курском 42-летняя жительница Московской области пыталась убить 32-летнего сожителя, сообщили в СК. 20 сентября утром подозреваемая находилась в Курчатове в квартире со своим молодым человеком.

В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им не менее двух раз мужчину в грудь. Потерпевшего вовремя доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь.

Подозреваемую задержали, по решению суда она находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.