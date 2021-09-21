Под Курском нашли останки 20 советских солдат

Поисковые работы еще продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковыми отрядами «Курская земля» и «Новое поколение» из земли подняты останки 20 бойцов Советской армии, погибших предположительно в период Воронежско-Касторенской операции в январе-феврале 1943 года.

В ходе раскопок бойцами отрядов найдены два солдатских медальона и красноармейская книжка. Их передали на экспертизу, которая поможет установить имена солдат. Вместе с останками обнаружены гранаты и патроны. Это исключает версию расстрела пленных немцами. Наличие медальонов говорит о том, что бойцов погребла не похоронная команда; в таком случае медальоны были бы сняты.

Основная версия - солдат захоронили после ожесточенных боев.

Поисковые работы здесь еще продолжаются.