Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 15:31

Под Курском нашли останки 20 советских солдат

Экспертиза поможет установить их имена
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поисковые работы еще продолжаются

Поисковые работы еще продолжаются

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковыми отрядами «Курская земля» и «Новое поколение» из земли подняты останки 20 бойцов Советской армии, погибших предположительно в период Воронежско-Касторенской операции в январе-феврале 1943 года.

В ходе раскопок бойцами отрядов найдены два солдатских медальона и красноармейская книжка. Их передали на экспертизу, которая поможет установить имена солдат. Вместе с останками обнаружены гранаты и патроны. Это исключает версию расстрела пленных немцами. Наличие медальонов говорит о том, что бойцов погребла не похоронная команда; в таком случае медальоны были бы сняты.

Основная версия - солдат захоронили после ожесточенных боев.

Поисковые работы здесь еще продолжаются.