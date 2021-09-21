Под Курском у ребенка нога застряла в батарее

У сотрудников МЧС спасательная операция заняла три минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Поздно вечером в службу спасения Щигров поступило сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что ее шестилетний сын, играя в комнате, просунул ногу между секциями отопительной батареи. Самостоятельные попытки извлечь ступню ребенка не увенчались успехом.

По указанному адресу прибыл дежурный караул местной пожарно-спасательной части. На месте они увидели мальчика, который сидел на кровати, а его нога находилась между секциями радиатора. Огнеборцы решили провести спасательную операцию без применения аварийно-спасательного инструмента - обмотали секции батареи полотенцем, а ногу ребенка бинтом, под пятку подложили вату, чтобы не травмировать ее. Слегка поворачивая ступню из стороны в сторону огнеборцы извлекли ногу из «стальной ловушки». Вся операция заняла у щигровских спасателей менее трех минут.