В Курске из-за аварийной проводки горело общежитие

Пожар произошел в студенческом общежитии Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о дыме в здании студенческого общежития в Курске на улице Сторожевой поступило в пожарную охрану 20 сентября вечером. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.

- В момент задымления сработала пожарная сигнализация, дежурный по зданию провел обследование этажей. О происшествии сообщили студенты – они указали комнату. Сотрудник незамедлительно передал информацию в пожарную охрану. До прибытия профессионалов проживающие организовано покинули свои комнаты – на свежий воздух вышли более 400 человек. А с источником задымления оперативно справились сами студенты – они ликвидировали пожар с помощью огнетушителя. К счастью, никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в МЧС.

Закопчены потолок и стены, повреждены обои на площади один квадратный метр, рассказали в МЧС.

При осмотре места происшествия установлено, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.