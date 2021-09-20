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Общество20 сентября 2021 17:43

В Курской области составили план социальной газификации

В него включили 4317 домовладений
Яна ШЕЛЕСТ
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В догазификации нуждаются 33149 домовладений

В догазификации нуждаются 33149 домовладений

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области составили план социальной газификации, сообщили в региональной администрации. В него включили 4317 домовладений, в том числе на 2021 год – 827, на 2022 год - 3490.

В догазификации нуждаются 33149 домовладений. Из них 32818 находятся на расстоянии до двухсот метров до газораспределительной сети, 331 - свыше двухсот метров. В первом случае затраты на газификацию одного дома составляют 95 тысяч рублей, во втором - 156 тысяч рублей.

Всего в регионе на реализацию программы потребуется 3 млрд 179 млн рублей.