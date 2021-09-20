Ушла из жизни Александра Бурцева – почетный работник физкультуры и спорта Курской области

Фото: ЮЗГУ

На 96 году жизни скончалась Почетный работник физической культуры и спорта Курской области, доцент кафедры физического воспитания ЮЗГУ Александра Ивановна Бурцева, сообщили в университете.

Александра Ивановна родилась 15 февраля 1926 года. Была участницей событий Великой Отечественной войны, помогала солдатам на фронте и внесла свой вклад в освобождение Курска. За свои заслуги имеет множество медалей и Почетных знаков, среди которых «За помощь в освобождении Курска», «За Труды и Отечество».

После войны Александра Ивановна решила посвятить свою жизнь спорту и отучилась в Московском институте физической культуры и спорта, возглавляла комсомольскую организацию (1952-1957 гг.).

В Курске Александра Бурцева возглавляла добровольное спортивное общество «Буревестник», в 1987 г. стала преподавателем физической культуры в ЮЗГУ. Также Александра Ивановна являлась активисткой спортивных мероприятий в регионе. В 2014 году она стала факелоносцем Олимпийского огня. Ежегодно принимала участие в «Кроссе наций» и «Лыжне России».

«КП» выражает искренние соболезнования родным и близким Александры Бурцевой.