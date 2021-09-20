У курянки украли золота на 243 тысячи рублей

Подозреваемого задержали за сутки Фото: Из архива КП.

Заявление о краже поступило от 34-летней курянки. Женщина не сразу заметила пропажу дорогостоящих украшений, хранившихся в квартире. Несколько недель она была в отпуске за городом. Все эти обстоятельства осложняли поиск вора. При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили следов взлома.

Отрабатывая различные версии, оперативники пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен знакомый женщины. Анализирую круг общения потерпевшей, в поле зрения стражей порядка попал 19-летний молодой человек, вхожий в семью. Будучи волонтером, курянка помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, среди которых оказался житель областного центра. Сотрудники полиции за сутки установили его местонахождение и задержали. Подозреваемый признался, что вынес чужие украшения, когда находился в гостях у женщины.

Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Молодой человек раскаялся в содеянном стал фигурантом уголовного дела по факту кражи.