Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00 Фото: Из архива KP.RU

23 сентября Курск останется без холодной воды. Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00:

- Железнодорожный административный округ;

- Сеймский административный округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, ул. Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские переулки, Шоссейные переулки;

- Центральный административный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный жилые районы), кроме микрорайонов СХА и проспекта Победы.

Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2 этажей): в Северо-западном районе пр-т Энтузиастов (четные номера домов), пр. Хрущева (нечетные номера домов), ул. Воробьева, ул. Косухина, Ул. Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов) микрорайонах СХА и пр-т Победы.