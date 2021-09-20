В Курске сгорел павильон

Огонь вспыхнул ранним утром Фото: предоставлено пресс-службой

В 05:00 20 сентября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в павильоне на улице Ольшанского в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:04, ликвидировано в 05:05, сообщили в МЧС.

В одноэтажном кирпичном здании огонь повредил мебель и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.