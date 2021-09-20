Под Курском горели дом и "Газель"

Пожар произошел в пять утра Фото: предоставлено пресс-службой

В 05:08 20 сентября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в Рыльске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:11 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:16, ликвидировано в 05:21.

В жилом кирпичном доме, обшитом сайдингом, размером 10 х 12 м. сгорела кровля на всей площади, также сгорел припаркованный к дому автомобиль "Газель".

Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.