На курянина завели дело за сопротивление полиции

ЧП произошло на дороге во время проверки документов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под Курском будут судить 30-летнего жителя Солнцевского района. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло вечером 20 августа. Сотрудники ДПС ОМВД России по Глушковскому району по сообщению дежурного отдела полиции остановили автомобиль.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель пьян.

Пассажир автомобиля вышел на улицу и, не желая, чтобы водителя привлекли к административной ответственности, применил насилие к сотруднику полиции, сказали в СК.

Теперь суд рассмотрит это дело.