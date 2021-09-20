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Происшествия20 сентября 2021 14:38

На курянина завели дело за сопротивление полиции

Мужчина пытался "спасти" своего знакомого
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло на дороге во время проверки документов

ЧП произошло на дороге во время проверки документов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под Курском будут судить 30-летнего жителя Солнцевского района. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло вечером 20 августа. Сотрудники ДПС ОМВД России по Глушковскому району по сообщению дежурного отдела полиции остановили автомобиль.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель пьян.

Пассажир автомобиля вышел на улицу и, не желая, чтобы водителя привлекли к административной ответственности, применил насилие к сотруднику полиции, сказали в СК.

Теперь суд рассмотрит это дело.