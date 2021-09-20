С начала года грибами отравились пять курян

Грибы не рекомендуют собирать вдоль дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года в области зарегистрировано четыре случая отравлений грибами с пятью пострадавшими. Летальных случаев, а также отравлений детей не зарегистрировано.

Из года в год причиной отравлений, как правило, являются недостаточная осведомленность, недостаточное знание видов грибов и технологии их переработки и элементарная невнимательность грибников, в результате которой в корзины попадают грибы или их части из разряда несъедобных или ядовитых.

В связи с тем, что грибной сезон продолжается, Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает курянам о необходимости соблюдать осторожность при сборе и употреблении дикорастущих грибов.

Не стоит забывать и того, что порой даже съедобные грибы могут вызвать отравление. Причиной может быть сбор грибов в местностях, загрязненных солями тяжелых металлов или ядохимикатами, которые могут накапливаться в грибах, поэтому не следует собирать грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог.

Специалисты Управления Роспотребнадзора рекомендуют отдать предпочтение культивируемым грибам - вешенке, шампиньонам.