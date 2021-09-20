В Курске экс-начальника угрозыска осудили за избиение сотрудника ГИБДД

Экс-начальнику угрозыска суд дал полтора года колонии-поселения Фото: Из архива КП.

Суд вынес приговор бывшему начальнику уголовного розыска УМВД России по Курской области. Он признан виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Вечером 20 ноября сотрудник УМВД на служебном автомобиле ехал по улице Суворовская Курска, где совершил дорожно транспортное происшествие.

Для разбирательства на место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. - Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он предложил не оформлять сотруднику ГИБДД факт ДТП. Получив отказ, он нанес сотруднику ГИБДД несколько ударов, выражаясь при этом нецензурной бранью, - рассказали в СК.

Суд дал бывшему сотруднику полиции полтора года в колонии – поселении, а также лишил права в течение двух лет занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.