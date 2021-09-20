В СНТ на пожаре погибла 93-летняя курянка

Пожар случился в СНТ Фото: Из архива КП.

17 сентября ночью дежурного МО МВД России «Курчатовский» поступило сообщение о возгорании дома в СНТ «Чечевизня». В результате пожара погибла 93-летняя женщина, сообщили в СК.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибшая жила дочерью и ее мужем. Ночью дочь почувствовала запах дыма и вместе с мужем выбежали из дома. Так как пламя распространялось быстро, принять меры по спасению своей мамы не смогли, поскольку огонь охватил, комнату, где она находилась. После того, как они выбежали из дома, то сообщили о ЧП в службу спасения, - рассказали следователи.

Предварительной причиной пожара послужило неправильное пользование электронагревательными приборами.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.