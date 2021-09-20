Поликлинику №7 Курска капитально отремонтируют

Поликлиника давно нуждалась в переоборудовании Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городской поликлинике №7 начали проводить капитальный ремонт.

Здесь заменят инженерные сети - систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, изменится внутренняя отделка. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей. Планируется закупить новую мебель и медицинское оборудование – рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф, сообщили в администрации региона.

В поликлинике выделят специальные помещения для картохранилища и проведения диспансеризации. Будет разработана наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться в здании. Все это позволит сократить время посещения поликлиники.

Ремонт сейчас проводится в одной половине здания, а врачи принимают в другой. Оказываются все виды медпомощи, сказали в Доме Советов.

Также, как ранее писала КП, в медучреждении назначен новый главврач.