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Общество20 сентября 2021 10:01

В Курской области стартовал отопительный сезон

В соцучреждениях должны начать подавать тепло с 20 сентября
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Когда станут теплыми батареи в жилых домах, пока неизвестно

Когда станут теплыми батареи в жилых домах, пока неизвестно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе планировалось начать отопительный сезон с 24 сентября. В связи с похолоданием, губернатор Курской области поручил начать отапливать социальные учреждения с 20 сентября, сообщили в администрации региона.

Руководители организаций должны направить соответствующие заявки на подключение ресурсоснабжающим организациям.

Распоряжения о начале отопительного сезона обязаны выпустить главы муниципальных образований, исходя из погодных условий.