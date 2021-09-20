В Курской области стартовал отопительный сезон

Когда станут теплыми батареи в жилых домах, пока неизвестно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе планировалось начать отопительный сезон с 24 сентября. В связи с похолоданием, губернатор Курской области поручил начать отапливать социальные учреждения с 20 сентября, сообщили в администрации региона.

Руководители организаций должны направить соответствующие заявки на подключение ресурсоснабжающим организациям.

Распоряжения о начале отопительного сезона обязаны выпустить главы муниципальных образований, исходя из погодных условий.