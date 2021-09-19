В Курске поддержать выборы пришла гостья из будущего

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В этом году приходить на участки в костюмах стало модно. По всей стране на выборы идут герои фильмов и мультфильмов, сказок и даже былинные богатыри. У участков проходят концерты. Люди на берут на голосование домашних питомцев.

Чтобы защитить легитимность выборов, наряду с другими партиями, партия Новые люди вывели на участки в этом году 15 тысяч наблюдателей. Перед началом голосования они прошли обучение на Всероссийском форуме. Там бирюзовая партия даже построила макет избирательного участка и демонстрировала, на какие ухищрения могут пойти те, кто хотел бы под сомнение легитимность голосования.

За два предыдущих дня в Курской области проголосовали 31,76% избирателей. Явка по стране за два дня, по данным ЦИК, составила 35,69%. Крупных нарушений наблюдатели от Новых людей в регионе не зафиксировали. Всего партия выставила по всей России 15 тысяч наблюдателей.

Выборы депутатов Госдумы проходят в Курской области с 17 по 19 сентября. Кроме Новых людей в них принимают участие “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, СРЗП и другие партии.