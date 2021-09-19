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Здоровье19 сентября 2021 10:58

Суточный прирост зараженных в Курской области составил 173 человека

Меньше всего инфицированных в Беловском, Кореневском и Льговском районах
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По данным оперштаба на 19 сентября, в Курской области заразились коронавирусом 173 человека. Суточный прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 104, Железногорск - 20, Рыльск - семь, Рыльский и Фатежский районы - по шесть, Льгов - пять, Золотухинский и Курский районы - по четыре, Дмитриев, Дмитриевский, Поныровский и Фатеж - по три, Октябрьский район - два, Беловский, Кореневский и Льговский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 55499 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1705 пациентов, на ИВЛ – 101 (10 – инвазивная, 91 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1387 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 388 369 человек, вторым – 367 345.