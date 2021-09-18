В районах Курской области дополнительно отремонтируют 20 километров дорог

Средства направят на ремонт дорог в Рыльском, Кореневском, Пристенском и Фатежском районах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курской области в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделили 300 млн рублей. Средства направят на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения в Рыльском, Кореневском, Пристенском и Фатежском районах.

Сейчас завершаются дорожные работы на трехкилометровом участке автодороги Фатеж - Дмитриев. Специалисты обновили покрытие проезжей части, заменили дорожные знаки. В ближайшее время нанесут разметку.

Также в порядок приведут два участка трассы Хомутовка-Рыльск-Глушково-гр. Украины общей протяженностью 3,6 км, более 6 км автодороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной-Велье, по одному участку на Рыльск-Коренево-Суджа и Обоянь-Солнцево-Мантурово.