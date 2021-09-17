Замглавы Минстроя РФ и «Квадра» обсудили готовность Курской области к зиме

В регионе все муниципальные образования на 100% готовы к зиме Фото: предоставлено пресс-службой

Также был затронут вопрос о ходе реализации концессионной программы по модернизации муниципальных теплосетей.

В ходе состоявшегося заседания штаба по подготовке Курской области к отопительному сезону 2021–2022 Максим Егоров отметил, что в регионе все муниципальные образования на 100% готовы к зиме. В областном центре во время летней ремонтной кампании «Квадра» выполнила плановый комплекс мероприятий по подготовке теплоэнергетического комплекса к отопительному сезону. Заместитель министра посетил ТЭЦ СЗР ПАО «Квадра», где ознакомился с результатами подготовки объекта к зимним нагрузкам.

На ремонты и реконструкции оборудования станций и котельных ПАО «Квадра», а также перекладку тепловых сетей компания направила свыше 830 млн рублей. Энергетики заменили в областном центре порядка 31 км трубопроводов, из которых 14 км — в рамках заключенной в прошлом году концессии.

«Благодаря концессионному соглашению с «Квадрой» мы кратно увеличиваем объемы ремонта теплосетей. Концессия также помогает привлекать дополнительные средства — как частные, так и государственные. Я понимаю сложности, связанные с ремонтом, — это и длительные отключения горячей воды, разрытия, которые составляют определенный дискомфорт, но это позволит нам пройти зимний период без аварий», — подчеркнул Роман Старовойт.

«За последние три года «Квадра» реализовала в Курске мероприятия по реконструкции и капремонту объектов теплоснабжения на сумму более 1,8 млрд рублей. С момента начала реализации концессионного соглашения прошел ровно год: за это время был практически удвоен объем замены теплосетей, причем в первую очередь были заменены аварийно-опасные сети. Повышение качества и надежность теплоснабжения в Курске — наша главная задача», — отметил Семен Сазонов.