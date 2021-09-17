Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 16:00

Куряне простились с Ильдаром Мавлютовым

Легендарного тренера похоронили на Северном кладбище
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Легендарного наставника курских чемпионов похоронили на Северном кладбище

Легендарного наставника курских чемпионов похоронили на Северном кладбище

Куряне простились с заслуженным тренером России по фехтованию Ильдаром Масалимовичем Мавлютовым. Легендарного наставника курских чемпионов похоронили на Северном кладбище Курска.

Как «КП» сообщала ранее, Ильдар Мавлютов ушел из жизни на 68 году после продолжительной болезни. За время своей работы он воспитал много талантливых и успешных спортсменов, которые добились высочайших результатов на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.