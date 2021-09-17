Куряне простились с Ильдаром Мавлютовым

Легендарного наставника курских чемпионов похоронили на Северном кладбище

Куряне простились с заслуженным тренером России по фехтованию Ильдаром Масалимовичем Мавлютовым. Легендарного наставника курских чемпионов похоронили на Северном кладбище Курска.

Как «КП» сообщала ранее, Ильдар Мавлютов ушел из жизни на 68 году после продолжительной болезни. За время своей работы он воспитал много талантливых и успешных спортсменов, которые добились высочайших результатов на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.