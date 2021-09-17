Всего в регион поставлен 522 161 комплект вакцины Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступило 1200 доз «Спутника Лайт», сообщили в областной администрации. Вакцина распределяют между прививочными пунктами.

Всего в регион поставлен 522 161 комплект вакцины, из них 430 967 «Спутника V», 81 204 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

На 17 сентября первым компонентом вакцины привито 386 105 человек - 72,3% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 364 498 курян.