За сутки коронавирус подтвердился у 174 курян

Всего с начала пандемии в области заболели 55 155 человек Фото: Из архива "КП"

За последние сутки коронавирус подтвердился у 174 курян, сообщили в оперштабе. Всего с начала пандемии в области заболели 55 155 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1584 человека, на искусственной вентиляции – 91.

На сегодняшний день скончались 1375 человек, плюс семь – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +96

Солнцевский +12

г. Железногорск +9

Тимский +7

Обоянский +6

Суджанский +6

Курский +5

г. Обоянь +5

г. Щигры +4

Горшеченский +3

г. Дмитриев +3

Золотухинский +3

Касторенский +3

Беловский +2

Большесолдатский +2

Пристенский +2

Дмитриевский +1

Мантуровский +1

Советский +1

Черемисиновский +1

Щигровский +1

Железногорский +1.