За сутки коронавирус подтвердился у 174 курян

Всего с начала пандемии в области заболели 55 155 человек
Фото: Из архива "КП"
За последние сутки коронавирус подтвердился у 174 курян, сообщили в оперштабе. Всего с начала пандемии в области заболели 55 155 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1584 человека, на искусственной вентиляции – 91.
На сегодняшний день скончались 1375 человек, плюс семь – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +96
Солнцевский +12
г. Железногорск +9
Тимский +7
Обоянский +6
Суджанский +6
Курский +5
г. Обоянь +5
г. Щигры +4
Горшеченский +3
г. Дмитриев +3
Золотухинский +3
Касторенский +3
Беловский +2
Большесолдатский +2
Пристенский +2
Дмитриевский +1
Мантуровский +1
Советский +1
Черемисиновский +1
Щигровский +1
Железногорский +1.