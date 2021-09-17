В Курске на Крюкова загорелся балкон

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

16 сентября в 17:36 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о том, что на улице Крюкова на девятом этаже загорелся балкон, рассказали в ГУ МЧС.

На место ЧП выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей Курска, полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 17:47, ликвидировали полностью - в 18:04. Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.