В Курскую область поступили школьные автобусы

В Курск прибыло 19 автобусов ГАЗ, 4 автобуса УАЗ и 15 автобусов ПАЗ

В Курскую область поступила часть школьных автобусов, которые регион получит за счет федерального бюджета, сообщили региональные власти.

В Курск прибыло 19 автобусов ГАЗ, четыре автобуса УАЗ и 15 автобусов ПАЗ. Сейчас оформляются контракты между Минпромторгом и областной администрацией. После подготовки всех необходимых документов автобусы передадут в школы.

До конца года регион за счет федеральных средств получит 54 школьных автобуса.